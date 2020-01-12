«هدف» يغطي التكلفة المالية لتدريب العاملين في «التشغيل والصيانة»

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يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما يقدم الصندوق عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل. وجدد "هدف" دعوته لمنشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر بوابة "طاقات" www.taqat.sa، وذلك للاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

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