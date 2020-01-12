بالأرقام.. تعرف على أبرز 15 سلعة تصديرية فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الصادرات المصرية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2019، حيث ارتفعت إجمالى قيمتها بنسبة 2.7% لتصل إلى 19.21 مليار دولار فى 9 أشهر، وتركزت الصادرات المصرية فى 15 سلعة جاءت أبرزها: 1- زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية قارية ومثلت نحو 2.2 مليار دولارات قيمة صادراتها. الذهب بأنواعه المختلفة خام أو نصف مشغول أو مسحوق وبلغت قيمة صادراته 1.3 مليار دولار. الأسمدة الأزوتية 333 فى المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادراتها 861.2 مليون دولار. الحمضيات الطازجة والمجففة بقيمة 635.8 مليون دولار . شاشات المونيتور بقيمة 625.2 مليون دولار وهى السلع التى بلغت . الملابس الجاهزة من أنواع البدل والجاكيتات والبليزرات والبنطلونات من كود " 6203 " المرتبة السادسة والتي بلغت قيمة صادراتها 436.9 مليون دولار. Advertisements وارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات المعزولة ووصلت قيمتها إلى 409 مليون دولار. بوليميرات الأثيلين وبلغت قيمتها 347.7 مليون دولار. وجاءت نوعيات أخرى من الملابس الجاهزة فى المرتبة التاسعة ومنها القمصان القصيرة و "التى شيرت" 304.5 مليون دولار. مواد عطرية بقيمة 298.8 مليون دولار. بوليميرات بروبيلين بأشكالها الأولية بقيمة 270.2 مليون دولار. ارتفعت صادرات مصر من البطاطس الطازجة أو المبردة بقيمة 255.3 مليون دولار. سلع بولى أسيتالات وبولى اثيرات بأشكالها الأولية بقيمة 251.5 مليون دولار والتى وصلت إلى المرتبة الثالثة عشر. كما ارتفعت صادرات مصر من العنب الطازج والمجفف، والتى جاءت فى المرتبة الرابعة عشر من إجمالي السلع المصدرة وبلغت قيمتها 233.2 مليون دولار. وجاء البصل والثوم والكراث فى نهاية قائمة السلع الأكثر تصديرا للخارج بإجمالى 214.1 مليون دولار والتى تعتبر المرتبة الخامسة عشر.

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