شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الحاصلات الزراعية" ينظم 11 دورة تدريبية وورش عمل لضمان جودة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد دمرداش ، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، عضو مجلس النواب عن تنظيم نحو 11 ندوة وورشة عمل وتدريب للمصدرين لضمان جودة كافة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها ، بحيث تحافظ على جودتها مما يفتح الباب أمام دخول الصادرات لمناطق وأسواق جديدة.

وحول أبرز تلك الفعاليات أشار دمرداش لـ" الخليج 365 " انه من أبرزها قيام المجلس بتنظيم ندوة تعـريفية عن معاملات التبريد السليمة للمنتجات الزراعية، وكذلك كيفية التوافق مع المتطلبات الخاصة لبعض الدول المستوردة للصادرات الزراعية في التبريد، وذلك وفق البروتوكولات والتشريعات الخاصة بالدول المستوردة ، بالإضافة إلي التعريف بأحدث الأساليب الحديثة التى يتم اســتخـدامها في عمليات التبريد ،للحافظ علي المنتج المصدر، لافتًا أن المجلس قام بالتعاون مع شركة fomesaالعالمية بتنظيم ورشة عمل، عن التداول الأمثل لثمار الموالح داخل محطات الموالح ،بداية من المراحل الأولية لإستلام المنتج من المزرعة ،مرورا بالعمليات المختلفة داخل محطة التعبئة، والأسس العلمية السليمة في تحديد كمية المطهرات المستخدمة، وكذلك الشموع ودرجة الحرارة المناسبة في عمليات التجفيف ،للحفاظ علي الثمار بحالة جيدة لأطول فترة ممكنه، وقد قام بتقديم هذه الورشة خبراء متخصصين فى هــذا المجال من أسبانيا.

كما قام المجلس بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى ببروكسل وبرنامج الدعم الفني وتبادل المعلومات التابع للإتحاد الإروبي - TAIEX بعقد ورشة عمل للتعريف بأخر مستجدات التشريعات الأوروبية فى مجال الصحة والصحة النباتية للمنتجات الزراعية المصدرة إلى دول الإتحاد الأوروبى، وقد حضر ورشة العمل بجانب الشركات المصدرة للمحاصيل الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي العديد من الجهات الحكومية المعنية بالصادرات الزراعية.

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أضاف عبدالحميد دمرداش، أن المجلس نظم بالتعاون مع شركة tecnidexالعالمية، ورشة عن التداول الأمثل لثمار الموالح داخل محطات الموالح ،بداية من المراحل الأولية باستلام المنتج من المزرعة، مرورا بالعمليات المختلفة داخل محطة التعبئة، والأسس العلمية السليمة في تحديد كمية المطهرات المستخدمة ،وكذلك الشموع ودرجة الحرارة المناسبة في عمليات التجفيف للحفاظ علي الثمار بحالة جيدة لأطول فترة ممكنه ، وقدقام بتقديم هذه الورشة خبراء متخصصين في هــذا المجال من أسبانيا ، مشيرًا إنه تم تنظيم ندوة تعـريفية عن معاملات التبريد السليمة للمنتجات الزراعية ،وكذلك كيفية التوافق مع المتطلبات الخاصة لبعض الدول المستوردة للصادرات الزراعية في التبريد، بالإضافة إلي التعريف بأحدث الأساليب الحديثة التي يتم إســتخـدامها في عمليات التبريد ،بالاضافة الى التعاون مع شركة JBTالأمريكية ،بتنظيم برنامج تدريبي عن التداول الأمثل لثمار الموالح داخل محطات الموالح بداية من المراحل الأولية باستلام المنتج من المزرعة ،مرورا بالعمليات المختلفة داخل محطة التعبئة ، والأسس العلمية السليمة في تحديد كمية المطهرات المستخدمة ،وكذلك الشموع ودرجة الحرارة المناسبة في عمليات التجفيف ،للحفاظ علي الثمار بحالة جيدة لأطول فترة ، وقد حاضر في هذه خبراء متخصصين في هــذا المجال من ( الولايات المتحدة الأمريكية – جنوب افريقيا - أسبانيا) .

ومن أبرز الفعاليات أشار أن المجلس نظم برنامج تدريبي عن أحدث التقنيات التكنولوجية داخل محطات الموالح ،والتي تساعد علي الخروج بمنتج ذو جودة عالية ، وتم خلال البرنامج استعراض، وتوضيح أخر ما توصلت له تكنولوجيا صناعة الموالح بخطوط الإنتاج والمناولة خلال المراحل المختلفة لتداول منتج الموالح داخل محطة التعبئة ، كما نظم المجلس بالتعاون مع شركة decco الإيطالية برنامج تدريبي عن التداول الأمثل لثمار لموالح داخل محطات الموالح ، بداية من المراحل الأولية باستلام المنتج من المزرعة مرورا بالعمليات المختلفة داخل محطة التعبئة ، والأسس العلمية السليمة في تحديد كمية المطهرات المستخدمة وكذلك الشموع ودرجة الحرارة المناسبة في عمليات التجفيف للحفاظ علي الثمار بحالة جيدة لأطول فترة ، و حاضر في هذا البرنامج خبراء متخصصين في هــذا المجال من ( ايطاليا – جنوب افريقيا ) .

أوضح عبد الحميد دمرداش ، إنه تم تنظيم برنامج تدريبي عن الأسس الحديثة لزراعة وحصاد محصول البطاطس المعد للتصدير، بالإضافة إلي توضيح مراحل التداول الأمثل لمنتج البطاطس داخل المحطات بداية منالمراحل الأولية بإستلام المنتج من المزرعة ،مرورا بالعمليات المختلفة داخل محطة التعبئة ،وأيضاً توضيح الأساليب السليمة بالنسبة للطرق الحديثة لعملية تحزين المنتج لفترات زمنية طويلة لحين إتمام عملية التصدير ، وحاضر في هذا البرنامج خبراء متخصصين في هــذا المجال من دولة (المانيا) لافتا بأن جميع هذه الندوات وورش العمل والدورات التدريبية مجانية وقد تحمل المجلس كافة التكاليف اللازمة بشأنها.

ونوه رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن المجلس بالتعاون مع مشروع الغذاء للمستقبل التابع للمعونة الأمريكية نظم برنامجين تدريبين لمهندسي الحجر الزراعي المصري عن الممارسات الزراعية الجيدة داخل المزارع التصديرية ،حيث تم خلال هذا البرامج تدريب 28 مهندس حجر زراعي ، ومن المستهدف تدريب 200 مهندس من الحجر الزراعي من خلال هذا البرنامج ، كما نظم المجلس بالتعاون مع مشروع الغذاء للمستقبل التابع للمعونة الأمريكية، برنامج تدريبي للمهندسين العاملين بمحطات الموالح وذلك للتوعية والتدريب على الإشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص محطات التعبئة ، وتم خلال هذا البرنامج تدريب 23 مهندس جودة من العاملين بمحطات تعبئة الموالح ومن المستهدف استكمال هذا البرامج التدريبي، لتغطية كافة محطات التعبئة للخضر والفاكهة والمحاصيل المختلفة.