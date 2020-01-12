شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 2.73% بما يعادل 221.66 نقطة، ويأتي ارتفاع المؤشر على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لمستوى الدعم المحوري 8163.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة المؤشر ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8163.06، ليستهدف مستوى المقاومة 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8163.06 ومستوى المقاومة 8636.59.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
193
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
2
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عدد أسهم الشركات الثابتة
0
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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