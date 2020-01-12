شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك ا لبسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.34% بما يعادل 0.80 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.20 ومستوى المقاومة 35.70.