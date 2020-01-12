الاقتصاد

أرامكو السعودية يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 12-01-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك ا لبسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.34% بما يعادل 0.80 نقطة.

 

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 35.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.55.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.20 ومستوى المقاومة 35.70.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 12-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا