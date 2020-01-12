مصرف الإنماء يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 12-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك بناءاً على استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً قوية بلغت نسبتها 2.61% بما يعادل 0.64 نقطة، ويأتي ذلك في ظل بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.36، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.15.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.36 ومستوى المقاومة 26.15.
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