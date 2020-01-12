شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيان السعودية (2350) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.03% بما يعادل 0.32 نقطة، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.64، ليستهدف مستوى المقاومة 11.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.40.