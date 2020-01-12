الجزيرة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 12-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجزيرة (1020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، وفي ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم المحوري 14.46، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.07، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند مستوى 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 15.46.
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