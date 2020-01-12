الراجحي محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 12-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الراجحي (1120) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.33% بما يعادل 1.50 نقطة، ونلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 65.30، ليستهدف مستوى المقاومة 70.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.70 ومستوى المقاومة 68.00.
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