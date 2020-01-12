شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد سهم التصنيع (2060) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في جلسته ما قبل الأخيرة، نجده وقد ارتد منه ارتفاعاً بعدما اكتساب زخماً إيجابياً لذلك، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 4.90% بما يعادل 0.62 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00.