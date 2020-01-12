شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت طريقه ممهد للارتفاع – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.18% بما يعادل 0.17 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.80، ليستهدف مستوى المقاومة 8.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.20.