شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت حائل (3001) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في احجام التداول، محققاً أرباحاً قوية بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 1.12 نقطة، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لذلك نلاحظ ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 12.38.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.38، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 13.16.