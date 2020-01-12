شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الاهلية (8140) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.85% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 مستوى المقاومة 11.06.
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