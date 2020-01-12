شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للجلود": 24% تراجعا بالصادرات بسبب أزمة التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، إن صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية تراجعت بنحو 24.7% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2019 لتسجل نحو 73.6 مليون دولار مقابل 97.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 ، مرجعاّ ذلك لعدة أسباب أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا والصين التى أدت إلى هبوط فى جميع الطلبات فى الأسواق العالمية.

وأضاف "الفولى" لـ ”الخليج 365”، أن عيوب ذبح الماشية فى مصر السبب الثانى والرئيسى فى تراجع صادرات مصر من الجلود، موضحا أن الطرق الخاطئة للذبح تؤدى إلى انتشار البكتيريا في الجلد حتى وصوله إلى مرحلة التصدير وتعيش بداخله، مما أدى لانهيار جودة الجلود المصرية، وتراجع مستوياته إلى الدرجة الرابعة فى منافسته لمنتجات الجلود فى الدول الأخرى، بعد أن كان فى الصدارة، وتراجعت حجم الطلبات على الجلد المصرى إلى النصف بنحو 50% عن الفترات السابقة.

وحصلت " الخليج 365" على نسخه من توصيات الاجتماع العاجل للجنة الحكومية من مختلف الوزارات منذ أيام والتي تشكلت من وزراء التجارة والصناعة، والزراعة، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديرى للجلود ورئيس غرفة دباغة الجلود ونصت توصيات اللجنة على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة الزراعة وهى :

1 قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن أعمال الرش الوقائى للماشية ، وأماكن تواجد الحظائر لمكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة للأمراض.

2 إعادة النظر في مدى فاعلية برامج التحصينات الحالية ومراجعة جودة المواد المستخدمة في عمليات الرش ومدى صلاحيتها وتطورها فى مقاومة الأمراض ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مربى الماشية حال الامتناع عن إجراء عمليات التحصين

3 تفعيل عملية ترقيم جلود الماشية بما يحقق عملية الرقابة وتتبع ذبحها، وسلخ جلودها آليا بالمجازر، بما يساهم فى منع التداول جلود الماشية المذبوحة خارج المجازر .

4 تشديد الرقابة داخل المجازر على عمليات الذبح والالتزام بالسلخ الآلى، وتوفير الحماية اللازمة للأطباء البيطريين داخل المجازر.

5 تشديد الرقابة على منع الجزارين بالذبح والسلخ خارج المجازر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين ، ومنع خروج الجلود المصابة بأمراض أو غير الصالحة من المجازر والتأكد من إعدامها.

6 إعداد حملة إعلامية لتوعية المربين بأهمية إجراءات التحصين على صحة الحيوان والصحة العامة ، وأهمية ذبح الماشية وسلخ جلودها آليا داخل المجازر، والمسائلة القانونية في حال مخالفة ذلك .

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7 تكليف لجنة من وزارة الزراعة لعمل جولة للمصانع بمدينة الروبيكى لتحديد المشكلات التي تواجه هذه الصناعة، فيما يتعلق بالأمراض السلبية للأمراض والفيروسات التي تصيب الماشية ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها.

8 تقديم تقرير من وزارة الزراعة خلال 48 ساعة يتضمن برنامج زمنى للتعامل مع الأمراض التي تتعرض لها الماشية والجلود المنتجة منها، وعرض تقرير بالموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر.

كما حددت اللجنة إجراءات مطلوب اتخاذها من المجلس التصديرى للجلود وغرفة دباغة الجلود :

قيام غرفة صناعة الجلود بوضع آلية مناسبة لتحفيز الجزارين " القصابين " في حال السلخ الآلى لجلود الماشية الموردة لمصانع الجلود، مع التزام المصانع بشراء الجلود التي تم سلخها آليا فقط ، للحد من تداول الجلود التي يتم سلخها يدويا .

قيام المجلس التصديرى للجلود بوضع تصور بصفة عاجلة لإدارة منظومة لإدارة منظومة دباغة وصناعة الجلود بما يساهم في حل المشكلات الحالية وزيادة الصادرات المصرية .