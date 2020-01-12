شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري الأول عند مستوى 71 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن مؤشر ماكد من اطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 71 فلس. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69 بينما مستوى المقاومة هو 74 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد