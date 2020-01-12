شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يسجل اعلى مستوى في أربعة سنوات ونصف -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 225 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في أربعة سنوات ونصف، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 218 فلس، كما تمكن السهم من اغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 240 فلس كمستوى اول مرة أخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 218 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 222 بينما مستوى المقاومة هو 234 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد