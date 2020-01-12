شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 670 فلس، في ظل ارتفاع في كميات التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 700 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 620 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 650 بينما مستوى المقاومة هو 700 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد