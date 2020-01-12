شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 670 فلس، في ظل ارتفاع في كميات التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 700 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 620 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 650 بينما مستوى المقاومة هو 700 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 12-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.