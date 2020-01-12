شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يعكس إشارات إيجابية -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 254 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 245 فلس، كما نجح مؤشر القوة النسبية في اطلاق إشارة شراء، لذلك فالأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 265 فلس كمستوى اول ثم 285 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 245 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 251 بينما مستوى المقاومة هو 256 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد