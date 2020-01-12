شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 272 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع مزيدا من الإيجابية لمستوى المقاومة 280 فلس كمستوى اول ثم 293 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 265 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 270 بينما مستوى المقاومة هو 277 فلس

Advertisements

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد