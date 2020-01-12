شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق الخميس عند مستوى 44.40 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى الدعم القوي عند 40 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم ان يمدد مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 49 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.4 بينما مستوى المقاومة هو 45.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد