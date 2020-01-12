شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 508 فلس، وذلك بعدما لامس السهم مستوى الدعم الحالي عند 490 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وكما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى مقاومته القوي عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 490 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 500 بينما مستوى المقاومة هو 512 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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