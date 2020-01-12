شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع وبفجوة سعرية خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 127 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية تمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 140 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 120 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 124.0 بينما مستوى المقاومة هو 129.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.