شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 15.55 ريال، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما تمكن مؤشر "Price ROC " إشارة شراء، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 16.10 ريال. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.40 وبين مستوى المقاومة هو 15.70 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد