شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس عند اعلى مستوى خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 4.09 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 4 ريال، كما نجح مؤشر ماكد في اطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 4.25 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.05 وبين مستوى المقاومة هو 4.13 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد