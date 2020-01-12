شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بفجوة سعرية خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6929 نقطة، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 7000 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 7500 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,874 وبين مستوى المقاومة هو 6,996 نقطة

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