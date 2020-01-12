شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 12-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10444 نقطة، في ظل استمرار الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير والمتوسط ما بين مستوى 10150 ومستوى 10550 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي اشارت ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد ا تجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,404 وبين مستوى المقاومة هو 10,491 نقطة