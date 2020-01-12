شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة: نسعى لتوطين التقنيات في القطاع والان نبدء بالتفاصيل
وقال خلال كلمته، أمس، في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، التي تقام في الفترة من 11-12 يناير 2020م في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، إذ يترأس السلطان وفدا من المملكة المشاركة في عمومية الجمعية: إن السعودية من الدول السباقة والحريصة على متابعة احتياجات المناطق المناخية القاحلة؛ لتمكين دخول الطاقة المتجددة لها، فضلا عن إطلاق عدة مبادرات تخص تطوير مواصفات تتلاءم واحتياجات الدول ذات المناخ المشابه؛ لتمكين توسع مصادر الطاقة المتجددة في تلك الدول.
وأشار إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، وذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم للتشغيل.
ولفت إلى أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، ووفرت التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وعملت على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة. وأضاف إن المملكة بصفتها أحد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعضو في مجلس الوكالة، فإنها أيضا تحرص على المساهمة في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة.
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