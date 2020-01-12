شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف عملية توثيق عقارية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن باقي عمليات التوثيق تنوعت بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.
وأوضحت أن العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية في المحاكم العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية، إضافة إلى نحو 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب نحو 22 ألف عملية تنفيذ. وأضافت: إن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغ نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 17 ألف حكم، مشيرة إلى أن العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ بلغت نحو 22 ألف عملية، منها 4500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ بالمملكة.
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