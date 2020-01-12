شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عمل للجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة الشرقية أول اجتماعاتها الخميس الماضي، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة سعدون الخالدي، فيما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بوضع المستثمر الأجنبي، كما تم وضع خطة عمل اللجنة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

وكانت غرفة الشرقية استحدثت لجنة الاستثمار الأجنبي بهدف بث المزيد من الطروحات والأفكار لتطوير وتحقيق التطلعات انسجاما مع التوجه العام، الذي نصت عليه رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاستثمارات، وزيادة المعالم الإيجابية لبيئة الاستثمار، فيما تم اختيار سعدون الخالدي رئيسا للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب عضو المجلس إبراهيم آل الشيخ نائبا للرئيس. وضمت اللجنة في عضويتها عددا من رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين ممن يملكون القدرة والمعرفة لتنمية الاستثمار الأجنبي، وتعميق العلاقة بينه وبين المستثمرين المحليين في المنطقة الشرقية.