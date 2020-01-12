شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عمل للجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت غرفة الشرقية استحدثت لجنة الاستثمار الأجنبي بهدف بث المزيد من الطروحات والأفكار لتطوير وتحقيق التطلعات انسجاما مع التوجه العام، الذي نصت عليه رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاستثمارات، وزيادة المعالم الإيجابية لبيئة الاستثمار، فيما تم اختيار سعدون الخالدي رئيسا للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب عضو المجلس إبراهيم آل الشيخ نائبا للرئيس. وضمت اللجنة في عضويتها عددا من رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين ممن يملكون القدرة والمعرفة لتنمية الاستثمار الأجنبي، وتعميق العلاقة بينه وبين المستثمرين المحليين في المنطقة الشرقية.
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