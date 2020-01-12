شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي موتور تكشف عن منظومة مستقبلية متكاملة للنقل الحضري والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة هيونداي موتور خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 عن رؤيتها المبتكرة للتنقل الحضري، الرامية إلى المساعدة في تنمية مدن المستقبل المتمحورة حول الإنسان وتعزيز إمكانات التنقل فيها.

وعرضت هيونداي موتور ثلاثة حلول للتنقل تشمل «النقل الجوي الحضري» و«مركبات الاستخدام المحدد» ووحدة «هب» المركزية الخاصة بتيسير التنقل وإقامة الأنشطة المجتمعية.

وتهدف هيونداي استنادًا على حلول التنقل هذه، إلى تحرير مدن المستقبل والأفراد من قيود الزمان والمكان، واكتساب المزيد من القيمة في حياتهم. وتعمل الشركة في هذا الإطار على تسريع تنفيذ رؤيتها المرتبطة بعلامتها التجارية والمتمثلة بـ«إحراز التقدّم من أجل الإنسانية»، فضلًا عن السعي نحو أن تصبح «مقدّمًا لحلول التنقل الذكي».

وأكّدت هيونداي من خلال رؤيتها لمنظومة الربط المبتكرة هذه، التزامها بتيسير التنقل على الأفراد والمجتمعات وإحداث تجربة تنقل مختلفة ترتقي بالمعيشة في المدن إلى مستويات أرفع. وتتماشى هذه الرؤية أيضًا مع «إستراتيجية 2025»، وهي خطّة الشركة للابتكار على المدى المتوسط والرامية للتحوّل إلى هيكلية أعمال قائمة على ركيزتين؛ «مركبة التنقل الذكية» و«خدمة التنقل الذكية».

وبهذه المناسبة، أكّد يوسون تشونغ النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، أن المجموعة أخذت في اعتبارها عند تطوير منظومة التنقل الذكي داخل مدن المستقبل كل ما يهم حياة الناس في المدن، قائلًا إن مكوّنات هذه المنظومة، التي تتألف من «النقل الجويّ الحضري» و«مركبات الاستخدام المحدّد» ووحدة «هب» المركزية ستكفل «تنشيط الحياة في المدن بإزالة القيود، التي تعيق سلاسة التنقل الحضري، ومنح الناس الوقت لمتابعة أهدافهم، والمساهمة في خلق مجتمع متنوع»، وأضاف: «يتمثل هدفنا في المساعدة على بناء مدن مستقبلية ديناميكية تتمحور حول الإنسان، ومواصلة الاهتمام بإرثنا المتمثل بإحراز التقدّم من أجل الإنسانية، وليس ما عرضناه خلال مشاركتنا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 سوى البداية».