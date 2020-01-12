شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف» ينطلقان في 13 يناير والان نبدء بالتفاصيل
ويستقطب الحدث المرتقب اهتماما دوليا لافتا، حيث سيشارك فيه أكثر من 424 عارضا من 26 دولة، محتضنا 8 أجنحة دولية. وسيتخلل جدول أعمال المعرض أيضا انعقاد «المؤتمر السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات» في 14 يناير 2020م، و«المؤتمر السعودي للطباعة والتغليف» الذي سيقام على مدى يومي 15 و16 يناير 2020.
وقال محمد بن سليمان آل الشيخ، مدير عام التسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة»: «يواصل المعرض في نسخته هذا العام ترسيخ مكانته كمنصة إستراتيجية هامة لتوطيد أطر التعاون بين رواد الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف في المملكة والعالم، لتوظيف وتطويع الفرص الناشئة والآفاق الواعدة المتاحة في المملكة، بالتزامن مع تسارع وتيرة تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل الدعم الحكومي المستمر لترجمة أهداف «برنامج التحوّل الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
كانت هذه تفاصيل خبر «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف» ينطلقان في 13 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.