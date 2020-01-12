شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف» ينطلقان في 13 يناير والان نبدء بالتفاصيل

يستعد «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020» و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف»، لمناقشة خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة وما تحمله من فرص استثمارية واعدة، فضلا عن استعراض الجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية الحيوية إلى أعلى مستويات الجاذبية والتنافسية. وتنظم الدورة السابعة عشرة، تحت رعاية معالي بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، المقررة بين 13 و16 يناير 2020م، الموافق بين 18 و21 جمادى الأولى 1441هـ، حيث تتفرد بتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدّمة ضمن قطاعات البلاستيك والصناعات البتروكيماوية والطباعة والتغليف. ويكتسب «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2020»، أحد أشهر المعارض المتخصصة في المملكة العربية السعودية والذي تنظمه «شركة معارض الرياض المحدودة» في «مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض»، أهمية خاصة كونه أكبر تجمع لصُنّاع القرار والخبراء والمصنعين والموردين المحليين والإقليميين والدوليين تحت سقف واحد؛ لاستكشاف آفاق التعاون المشترك وبحث سبل عقد صفقات جديدة بالاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة ضمن قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك المحلي.

ويستقطب الحدث المرتقب اهتماما دوليا لافتا، حيث سيشارك فيه أكثر من 424 عارضا من 26 دولة، محتضنا 8 أجنحة دولية. وسيتخلل جدول أعمال المعرض أيضا انعقاد «المؤتمر السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات» في 14 يناير 2020م، و«المؤتمر السعودي للطباعة والتغليف» الذي سيقام على مدى يومي 15 و16 يناير 2020.

وقال محمد بن سليمان آل الشيخ، مدير عام التسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة»: «يواصل المعرض في نسخته هذا العام ترسيخ مكانته كمنصة إستراتيجية هامة لتوطيد أطر التعاون بين رواد الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف في المملكة والعالم، لتوظيف وتطويع الفرص الناشئة والآفاق الواعدة المتاحة في المملكة، بالتزامن مع تسارع وتيرة تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل الدعم الحكومي المستمر لترجمة أهداف «برنامج التحوّل الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».