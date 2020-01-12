شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشارك في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرابع لعام 1441هـ، وذلك بمستشفى ميداني متنقل.

وتأتي هذه المشاركة كدور مساند لوزارة الصحة تتمثل في تشغيل مستشفى ميداني متنقل، يضم غرفا للعمليات ويقدم خدماته لزوار المهرجان من فحص وتشخيص عبر عدة عيادات أولية، عيادة الأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة والتثقيف الصحي والتغذية.

ويعد المستشفى الميداني المتنقل نموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من إمكانيات طبية حديثة تسهم بعد الله في تقديم الرعاية الصحية سواء في حالة السلم أو الحرب، حيث تم تجهيزه كمركز للتوعية والتثقيف الصحي في مختلف التخصصات الطبية من خلال التقنيات الحديثة وتوزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية، التي تهدف إلى تعريفهم بأهم الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومن خلال مستشفياتها الميدانية شاركت بالعديد من المهام الإغاثية والإنسانية ومواسم الحج، والمشاركة بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل ونقل المصابين إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية بمختلف مناطق المملكة.