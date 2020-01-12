الاقتصاد

وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك+» ملتزمة باستقرار سوق النفط

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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس السبت: إن كل دول أوبك+ ملتزمة باستقرار سوق النفط.

وأضاف خلال منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ”كل دول أوبك+ ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم“.

وأشار المزروعي إلى أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها، مضيفا إنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل.

ولفت إلى أن الإمارات تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدا.

وتابع ”نحن في موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين عملائنا“.

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