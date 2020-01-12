شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة فرص وظيفية للعمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة للعمل عن بعد. وقال المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبالخيل: إن برنامج العمل عن بعد يتيح الفرص ويهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين الحصول على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي، حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية، مع المرونة في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين، وخاصة النساء وذوي الإعاقة.

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