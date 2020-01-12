شكرا لقرائتكم خبر عن %50 ارتفاعا في مبيعات الأسر المنتجة مع دخول الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مؤشرات البيع لدى الأسر المنتجة في محافظة الأحساء ارتفاعا بلغ 50 % نظير الطلب المتزايد على الأكلات الشعبية، فيما جاء منتج «العصيدة» ومندي اللحم والدجاج الأعلى طلبا ومبيعا خلال فصل الشتاء وتزامنا مع إجازة منتصف الفصلين لطلاب المدارس.

وبحسب متعاملين في الأسواق، فإن الأسر المنتجة اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي منصات للبيع والترويج لسلعها الشتوية وسط تنافس بين الأسر، في الوقت نفسه، طالبوا بحلول عاجلة لإنشاء منصات بيع رسمية للأسر المنتجة لا سيما مع زيادة نشاطها التجاري والاقتصادي في محافظة الأحساء.

» طلب على العصيدة

وأكد محمد راشد، ارتفاع نسبة مبيعات الأغذية الشتوية خاصة الشعبية منها نظير الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات زادت إلى الضعف مقابل فترات السنة، فيما حقق الدقيق ودبس التمر الأعلى مبيعا خلال الفترة الشتوية؛ نظير اعتماد الأسر المنتجة عليهما لزيادة الدخل.

وأوضح أن الطلب على الأكلات الشعبية في محافظة الأحساء يتزايد في تلك الفترة لا سيما العصيدة، والهريس، والجريش، والمرقوق، خاصة أن المتعارف عليه أن تلك الأكلات تمنح السعرات الحرارية اللازمة في الشتاء، ويفضلها أهالي المحافظة.

Advertisements

» المندي وجبة دسمة

وأكد أبو أحمد، المختص في طبخ المندي، أن الطلب ارتفع ثلاثة أضعاف تزامنا مع بداية الشتاء، خاصة على المندي باللحم وكذلك الدجاج لا سيما في فترة الليل، والذي يكون بطلب مسبق من خلال التواصل، والتي تُعمل للولائم أو تجمعات الأسر، مطالبا الأسر المنتجة والطبخ المنزلي باستخدام الأدوات الصحية من أجل نظافة الطلب وتميز الطعم لترويج منتجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة الدخل.

» قرص المدبس

وأضافت أم عبدالرحمن، وهي من الأسر المنتجة، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في الطلبات على الأكلات الشعبية فيما تشكل مصدر رزق للأسر المنتجة، إذ إن الطلب يرتفع على قرص المدبس الذي يتم إعداده من مكونات طبيعية من الدقيق والتمر والبصل وقليل من البهارات، ويعتبر من الأكلات الشعبية الخفيفة التي تتميز في فصل الشتاء، خاصة أن العمالة التي يحتاجها إعداد تلك الوجبات قليلة، فضلا عن معرفة أهالي محافظة الأحساء بفوائدها، مما يجعلها تلقى رواجا وتزيد من دخل الأسر.