«ستيل فاب» يستقطب 700 علامة تجارية من أهم مصنعي الصلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن مركز إكسبو الشارقة، أن 300 شركة محلية وعالمية من 35 دولة حول العالم، ستشارك في النسخة السادسة عشرة من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، الذي سينظمه ويستضيفه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 13 وحتى 16 يناير/‏كانون الثاني الجاري.

واستقطب المعرض 700 علامة تجارية من كبار المصنعين على مستوى العالم، حيث ستحتل التكنولوجيا المتقدمة وأحدث الابتكارات الصدارة في مجال صناعة الصلب وتشكيل المعادن، وإعداد الأسطح، والتشطيب، والطحن، والقطع، وأدوات وتقنيات اللحام وتصنيع الآلات، ما يعكس أهمية المعرض الذي يُعد الحدث التجاري الأبرز، المتخصص في مجال صناعة الصلب على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وسيحظى المعرض الذي سيقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بدعم واسع من جمعيات عالمية، مثل اتحاد الشركات المصنعة للأدوات الآلية الإيطالية والروبوتات، وأنظمة الأتمتة والمنتجات المساعدة، كما سيشهد مشاركة رابطة «إيتا» التي تعد إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب، إلى جانب مشاركة عدد من الدول، ومن أبرزها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتايوان وغيرها.

مواكبة احتياجات المصنعين

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وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تطور التكنولوجيا الذي يشهده قطاع صناعة وتشكيل المعادن، سيكون السمة التي تميز نسخة «ستيل فاب 2020»، حيث ستركز معظم الشركات على تقديم وعرض أحدث الابتكارات العالمية، وجعلها في متناول المهتمين، والتي من شأنها أن تساعدهم على تحقيق التميّز ضمن سوق تتسم بدرجات عالية من التنافسية، وهو ما يعزز دور المعرض، وأهميته كمحطة لشركات المنطقة في رحلة البحث عن التكنولوجيا المناسبة، حيث سيجد المصنعون ما يلبي ويواكب احتياجات مصانعهم بشكل سنوي، مشيراً إلى أن إكسبو الشارقة يحرص سنوياً على تطوير فعاليات «ستيل فاب» بصورة مستمرة، لتعزيز دوره كأحد أبرز الأحداث العالمية المتخصصة بصناعة الحديد والصلب، ومضاعفة أهميته كمنصة إقليمية ودولية للتعريف بأحدث تقنيات وابتكارات سوق الأعمال المعدنية، وذلك في إطار سعي المركز لتنشيط صناعة الحديد والصلب في الدولة والمنطقة، بما يخدم ويدعم مختلف القطاعات المرتبطة بها، من خلال جمع المصنعين الفاعلين في مجال الأعمال المعدنية من مختلف مناطق العالم، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الدولية المهنية وأصحاب المصالح تحت مظلة هذا الحدث.

أول مسابقة

وتوقع سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، أن تشهد الدورة الجديدة من ستيل 2020، أداءً أفضل عن الدورات السابقة، وذلك نتيجة للسمعة التي يحظى بها المعرض، والتي تجلت باستقطابه لكبرى الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب الفعاليات التي سيشهدها؛ حيث سيتم تنظيم عروض حية لأحدث الابتكارات في مجال صناعة وتشكيل المعادن، كما سيشهد المعرض تنظيم أول مسابقة لأفضل (لحام) بالتعاون مع لينكولن إلكتريك ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي، وسيتم إجراء المسابقة طوال أيام المعرض؛ حيث سيُمنح الفائزون مجموعة كبيرة من الجوائز، إلى جانب تقديم شهادات معتمدة للمشاركين في المسابقة، كما سيتخلل فعاليات المعرض عقد العديد من الندوات المتخصصة.