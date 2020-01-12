الشارقة تساهم في تعزيز التجارة البحرية من وإلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أكد بيتر ريتشارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر» أن الشارقة تساهم في تعزيز حركة التجارة من وإلى الإمارات، بفضل موقعها الاستراتيجي، في قلب المنطقة التجارية بالدولة، وعبر خدمات التخليص المتميزة، مشيراً إلى أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية يلعب دوراً متزايد الأهمية في النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام وللإمارة على وجه الخصوص، فيما جاءت «غلفتينر» في صدارة التحوّل الذي طال عمليات الخدمات اللوجستية والموانئ، إذ واظبت على الابتكار والتحديث من أجل تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها.

قال ريتشارد في تصريحات ل«الخليج» سيكون عام 2020 عاماً مثيراً للمنطقة ولغلفتينر، مع كل التطورات والتغيرات التي تحدث، نحن إيجابيون للغاية بشأن مستقبل السوق مع تقدمنا في الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 والاستعداد لواحدة من أكبر الأحداث التي تقام في المنطقة على الإطلاق.

وقال ريتشارد إنه وخلال عام 2019، شهدت «غلفتينر» العديد من المعالم الاستراتيجية عبر محفظتها العالمية، معلقاً «بالنسبة للإمارات على وجه الخصوص، لقد كان عاماً مثيراً حيث واصلنا دفع عجلة النمو في الفترة التي تسبق «معرض إكسبو» وكان أبرز إنجازين للشركة الحصول على امتياز لتطوير وتشغيل ميناء ويلمنجتون يليه إطلاق خدمة ميناء الشارقة التجاري (SPOT)، وهو عرض استراتيجي جديد للشحن البحري في دولة الإمارات».

وأشار ريتشارد إلى أن تطوير وتشغيل ميناء ويلمنجتون في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية كان من أبرز وأهم أحداث الشركة، حيث تم تخصيص استثمار إجمالي قدره 600 مليون دولار أمريكي لإجراء عمليات الترقية والتوسعة بما في ذلك حوالي 500 مليون دولار أمريكي لإنشاء منشأة حاويات جديدة بقيمة 1.2 مليون حاوية مكافئة في نهر ديلاوير في موقع إيدجيمور السابق لشركة «دوبونت»، حيث يعتبر هذا هو أكبر استثمار على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة إماراتية خاصة.

وخلال العام الأول من تشغيلها، شاركت«GT USA Wilmington» في عدد من الأولويات، بما في ذلك التعامل بنجاح مع أكبر شفرات توربينات الرياح التي تم تلقيها على الإطلاق في مرفأ «Delaware»، حيث تم تفريغ ونقل 39 ريشة بطول 65 متراً على مدار يومين، وهو ما يعد إنجازاً مُرضياً بشكل خاص للشركة.

ولفت ريتشارد إلى أن عرض التخليص الاستراتيجي الجديد للشحن البحري في شركة«S.P.O.T» رفع مستويات الخدمة بشكل كبير، مما أدى إلى توفير كبير في التكلفة والوقت للعملاء، في غضون شهر واحد فقط من إطلاق الخدمة، حيث ضمنت المؤسسة أربعة عملاء رئيسيين. مشيراً إلى أن«بقعة» هي امتداد داخلي لمحطة حاويات خورفكان (KCT)، التي توفر اتصالًا لا مثيل له داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى تخليص أسرع للبضائع .

ولفت الرئيس التنفيذي لغلفتينر إلى أن محطة حاويات الشارقة الرائدة الخاصة بالبوابة«Port Klang»من«Submarine Shipping Services»، تدل على مكانة محطة حاويات الشارقة الاستراتيجية كمنفذ بوابة بارز للمنطقة، مع إقامة شراكة مهمة قائمة على القيمة المشتركة والكفاءات التشغيلية، كانت لحظة تاريخية أخرى وصلت إليها مجموعة «غلفتينر»هذا العام، وهي الذكرى السنوية العاشرة لشركة تابعة، «مومنتوملوجيستكس»، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية، حيث يعد«إكسبو 2020» حدثاً بارزاً للبلاد والمنطقة بأكملها، مما سيعزز صناعة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، بينما يلعب المعرض دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائد عالمي في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث يعتبر الابتكار والتكامل التكنولوجي عموماً جزءاً لا يتجزأ من نجاح معرض إكسبو، حيث تراقب «غلفتينر» بدقة الاتجاهات الاقتصادية المتغيرة ومتطلبات العملاء لتحديد الثغرات وابتكار الحلول التي ستؤدي إلى تحسين التكاليف والكفاءة.

وقال في«غلفتينر»، نؤمن بأن نمونا راسخ في الشراكات التي أنشأناها على مر السنين وحافظنا عليها من خلال التزامنا، بإضافة قيمة لشركائنا. هدفنا هو تحسين خدماتنا وقدراتنا الحالية في جميع موانئنا من خلال مواصلة العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة لدينا لضمان تلبية متطلباتهم، سوف نستمر في بناء وتنمية بصمتنا العالمية: مناطق اهتمامنا هي الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. نواصل التركيز على تعزيز قدرة موانئنا الحالية وعلى الحصول على منافذ جديدة متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، سوف نستمر في الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، والتي نعتقد أنها تنطوي على إمكانات هائلة للصناعة ».