رحلة كل 1٫19 دقيقة للناقلات الوطنية خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شغلت الناقلات الوطنية الأربع «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي» نحو 441 ألف رحلة طيران مجدولة خلال العام الماضي 2019، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «أوه إيه جي» لبيانات الناقلات والمطارات.

أشارت البيانات الشهرية المجمعة إلى أن الناقلات الوطنية، سيرت رحلاتها بمعدل 1200 رحلة يومياً خلال العام الماضي، أي بما يعادل 50 رحلة كل ساعة تقريباً، ما يشير إلى أن رحلة للناقلات الوطنية تنطلق من وإلى وجهاتها حول العالم كل 1.19 دقيقة.

وشغلت الناقلات الأربع نحو 35742 رحلة في ديسمبر، و 34040 رحلة في نوفمبر و37076 رحلة في أكتوبر و36828 رحلة في سبتمبر، كما جاء أغسطس الأكثر نشاطاً، بعدما شغلت الناقلات نحو 39762 رحلة، وشغلت 39525 رحلة في يوليو و37278 رحلة في يونيو و33295 رحلة في مايو و34959 رحلة في إبريل و38538 رحلة في مارس و35185 رحلة في فبراير و38703 رحلة في يناير.

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» شغلت ما يقارب 187 ألف رحلة طيران منتظمة خلال 2019 والتي شكلت 43% من إجمالي عدد الرحلات التي شغلتها شركات الطيران الوطنية خلال الفترة ذاتها.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد رحلات «الاتحاد للطيران» قد بلغ 91810 رحلات منها، كما استحوذت الناقلة على 21% من إجمالي الرحلات المشغلة من قبل الناقلات الأربع.

وشغلت «العربية للطيران»، نحو 87961 رحلة جوية، والتي شكلت 20% من إجمالي عدد رحلات الشركات الوطنية.

وبلغ عدد رحلات شركة «فلاي دبي» خلال 12 شهراً، نحو 72721 رحلة جوية، وشكل عدد رحلات الناقلة ما نسبته 16% من إجمالي الرحلات للشركات، حيث تأثرت الناقلة خلال العام المنصرم، بسبب حظر تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس، وبالتالي قامت الشركة بتخفيض عدد رحلاتها.

كما تراجع عدد طائرات الناقلة، بسبب إحالة بعض الطائرات إلى التقاعد، بينما تسلمت طائرة واحدة من طراز بوينج 737 ماكس 8، ومنذ 13 مارس/آذار 2019، تم تعليق عمل 11 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 وثلاث طائرات من بوينج 737 ماكس 9، بسبب الحظر العالمي لهذا الطراز.