المنصوري: مزايا تنافسية لتجارة الذهب والألماس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اطلع سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، على خطط مركز دبي للسلع المتعددة، في تسهيل وتعزيز وقيادة التجارة العالمية عبر إمارة دبي.

وقام المنصوري برفقة وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد بجولة في برج الألماس، حيث زار كلاًّ من مكتب عملية كيمبرلي في دولة الإمارات وبورصة دبي للألماس، التي تعتبر أكبر منصة لتجارة الألماس في العالم. كما عقد اجتماعاً مع كبار ممثلي تجارة المعادن الثمينة والألماس والمجوهرات في الإمارات؛ لمناقشة الدعم الحكومي المستمر للقطاع والمعالم الرئيسية للفترة المقبلة.وقال المهندس سلطان المنصوري، إن الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية فيما يتعلق بتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة، إذ يشكل هذا القطاع الحيوي أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في دعم وتطوير قدرات إمارة دبي ودولة الإمارات في هذا الصدد، وترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً على خريطة تجارة المعادن الثمينة.

وتابع أن دولة الإمارات تصدرت المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في قيمة الصادرات وإعادة التصدير في المعادن الثمينة ومصنوعاتها عام 2018.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: بمساندة من وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركاء آخرين في الحكومة، أقام مركز دبي للسلع المتعددة منظومة إيكولوجية لا مثيل لها لتجارة المعادن الثمينة والألماس والمجوهرات. وقد شهدنا في هذا العام زيادة في الاهتمام من قبل التجار في جميع أنحاء العالم الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دبي وعبرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020.