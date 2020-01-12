أنجيلا أرنديتس..من أكثر نساء العالم نفوذاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجيلا جين أرنديتس هي سيدة أعمال أمريكية - بريطانية، كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بيربري» للأزياء الفاخرة من العام 2006 حتى العام 2014، حيث تركت دار الأزياء للالتحاق بشركة «آبل» لشغل منصب نائبة الرئيس الأول لمبيعات التجزئة، وهو المنصب الذي شغلته حتى إبريل/نيسان 2019.

حلت أرنديتس في المركز 49 بقائمة مجلة «فوربس» لأكثر النساء نفوذاً في العالم، والمركز التاسع في قائمة أقوى نساء المملكة المتحدة. كما حلت أيضاً في المركز 29 بقائمة مجلة «فورتشن» لأكثر النساء نفوذاً في عالم الأعمال.

ولدت أرنديتس في الثاني عشر من شهر يونيو/حزيران من العام 1960، بمدينة «نيو باليستاين» في ولاية إنديانا، وهي الثالثة من بين 6 أبناء. وكان والدها ريتشارد أرنديتس رجل أعمال، في حين كانت والدتها ربة منزل.

درست أرنديتس في مدرسة «نيو باليستاين الثانوية»، وفي العام 1982 حصلت على شهادة في التسويق من جامعة «بول ستيت»، وفي العام 2010، حصلت على الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من الجامعة ذاتها.

انتقلت أرنديتس إلى مدينة نيويورك للعمل في صناعة الأزياء، وبعد سلسلة من المناصب التي شغلتها في مجال ترويج الأزياء، حصلت في العام 1982 على عمل في شركة «دونا كاران إنترناشونال» كمطورة للعلامات التجارية الفاخرة، وفي العام 1996 انتقلت للعمل في شركة «هنري برندل».

في العام 1998، انضمت أرنديتس لشركة «فيفث آند باسفيك كومبانيز» للأزياء، لتشغل منصب نائبة رئيس التسويق والتصميم، وفي العام 2001، تمت ترقيتها لتصبح نائبة الرئيس الأول للتسويق ورئيسة المجموعة، لتكون بذلك مسؤولة عن الترويج للعلامات التجارية للشركة.في العام 2002، أصبحت أرنديتس تشغل منصب نائبة الرئيس التنفيذي في شركة «فيفث آند باسفيك كومبانيز».

انضمت أرنديتس إلى شركة «بيربري» في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006، وتولت منصب الرئيس التنفيذي في الأول من يوليو/تموز من العام ذاته لتحل محل روز ماري برافو.

وخلال فترة قيادتها للشركة ارتفعت قيمتها السوقية من ملياري جنيه إسترليني إلى 7 مليارات جنيه إسترليني. وخلال العام 2012، ذكرت مجلة «سي إن إن موني» أن أرنديتس تتلقى راتباً سنوياً قدره 26.3 مليون دولار، لتكون بذلك أعلى رئيسة تنفيذية دخلاً في المملكة المتحدة.

في 15 من شهر أكتوبر/تشرين الثاني من العام 2013، أعلنت أرنديتس أنها ستترك «بيربري» في ربيع العام 2014، للانضمام إلى الفريق التنفيذي في شركة «آبل»، وشغل منصب نائب الرئيس الأول لمبيعات التجزئة ومتاجر الإنترنت، خلفاً لجون بروويت. ووفقاً لبيانات شركة «آبل»، تلقت أرنديتس علاوات على راتبها تزيد على 70 مليون دولار، وهو أعلى من الراتب الذي يتلقاه تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة.

حصلت أنجيلا أرنديتس على العديد من الجوائز بما فيها جائزة «كرين» للقادة تحت سن الأربعين، وجائزة «سي إن بي سي» لقادة أعمال المستقبل، وجائزة القيادة المتميزة من شركة «أوراكل» في العام 2010، وفي العام 2013، حلت في المركز الرابع بقائمة مجلة «فورتشن» لأفضل القادة في عالم الأعمال.

في العام 2014، حصلت أرنديتس على جائزة مجلة «فاست كومباني» للابتكار، كما حل اسمها في قائمة مجلة «فورتش» لأكثر 50 سيدة تأثيراً في عالم الأعمال.

في الخامس من فبراير/شباط من عام 2019، أعلنت شركة «آبل» أن أرنديتس ستترك منصبها في إبريل/نيسان من العام ذاته، ليحل محلها ديريدري أوبراين.