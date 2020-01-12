شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا: 200 مليون دولار اسـتثمـارات البحـريــن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال د. عبدالمحسن علي ميرزا وزير الطاقة المستدامة في البحرين، إن البحرين تستثمر في الطاقة المتجددة بمشاريع تبلغ قيمتها 200 مليون دولار. وذكر أن البحرين لديها هدف وطني بأن يجري إنتاج 250 ميجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، أي ما يمثل 5% من احتياجات البحرين من الطاقة. وأفاد أن البحرين تسعى لرفع نسبة كفاءة الطاقة لديها بنسبة 6% بحلول 2025.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميرزا: 200 مليون دولار اسـتثمـارات البحـريــن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.