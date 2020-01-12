شكرا لقرائتكم خبر عن «مقاصة الإمارات» تتعامل مع 25.8 مليون شيك بـ 1.2 تريليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد
ارتفع عدد الشيكات التي تعامل معها نظام الإمارات لمقاصة الشيكات باستخدام صورها خلال ديسمبر الماضي 1.58% إلى 2.1336 مليون شيك بقيمة 105.888 مليار درهم، وبذلك ارتفع عدد الشيكات التي تعامل بها نفس النظام طوال العام الماضي إلى 25.843 مليون شيك بقيمة بلغت 1224.482 مليار درهم، وفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي يوم أمس.
وارتفع حجم الأموال النقدية المودعة لدى المصرف المركزي خلال شهر ديسمبر الماضي 15.9% إلى 19.069 مليار درهم، وبذلك يكون إجمالي حجم الأموال النقدية المودعة لدى المصرف المركزي طوال عام 2019 قد ارتفع إلى 216.688 مليار درهم، منها 216.655 مليار درهم أموال نقدية ورقية، و33.458 مليار درهم أموال نقدية معدنية.
وفي المقابل تراجع حجم الأموال النقدية المسحوبة من المصرف المركزي خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 8.3% إلى 17.999 مليار درهم، وبذلك يكون إجمالي الأموال النقدية المسحوبة من طوال العام الماضي قد بلغ 225.686 مليار درهم، منها 225.312 مليار درهم أموالاً نقدية ورقية، و68.743 مليار درهم أموالاً نقدية معدنية.
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