نوال الحوسني: الإمارات مركز لنشر حلول الطاقة المتجددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» على هامش انطلاق أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة، أمس، في أبوظبي، أن الإمارات أصبحت مركزاً ومقصداً لكافة الجهود الدولية الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كافة دول العالم.

وأشارت الحوسني إلى أن الإمارات وبفضل الرؤى المستقبلية لقيادتها الرشيدة رسخت لنفسها مكانة متقدمة في مختلف مجالات الاستدامة وباتت اليوم في طليعة الجهود الدولية من خلال تقديمها تعهدات طوعية رائدة بتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المحلي لتصل نسبتها إلى 50 في المئة بحلول عام 2050.

وأوضحت الحوسني، أن احتشاد ممثلي 161 دولة عضو في «آيرينا» هنا في أبوظبي، «عاصمة الاستدامة العالمية»، هو دليل واضح على المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الرئيسي في دفع عجلة الجهود الدولية من خلال احتضانها للمقر الرئيسي ل«آيرينا» ومساهماتها السخية في نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية من خلال التعاون الوثيق بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأشارت الدكتورة نوال الحوسني، إلى أنه مع بدء أعمال الجمعية العمومية لآيرينا التي تستهل فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، فإن الأيام القادمة، ستشهد فيها دولة الإمارات الاحتفالية الأكبر والأهم عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، وستجدد الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بدعم ودفع عجلة التنمية والتطوير المستدام والمسؤول محلياً وإقليمياً وعالمياً.