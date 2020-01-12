شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات الجملة الأمريكية خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة، قراءة أضعف من التقديرات الأولية في نوفمبر/تشرين الثاني في ظل أكبر زيادة للمبيعات في ثمانية أشهر، مما يشي بأن استثمارات المخزونات، قد تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي في الربع الرابع.
وقالت وزارة التجارة، الجمعة، إن مخزونات الجملة هبطت 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني وليست مستقرة كما ذُكر في التقرير السابق.
وزاد مكون مخزونات الجملة الداخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتسارعت وتيرة تكوين المخزونات عن الربع الثالث من 2018 وحتى الربع الأول من 2019، وذلك قبل التحول للتباطؤ في الربعين الثاني والثالث. أما تقديرات النمو للربع الرابع فهي مرتفعة عند معدل يبلغ 2.5%. (رويترز)
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