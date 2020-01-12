نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



الثقة بالنفس



معظم الناس يقللون من حجم قدراتهم وما يمكنهم فعله، ويعتقدون أنهم لن يستطيعوا تحقيق أحلامهم أبداً، مع أن تحقيقها على بعد خطوات قليلة فقط؛ لذا عليك الابتعاد عن التفكير السلبي واكتساب الثقة بمواطن قوتك. وتذكر أنك أهم شأناً مما تعتقد؛ إذ لا يمكنك تحقيق حلمك إلا إذا كنت تعرف قيمتك الحقيقية.



التغيير



معظم الناس لا يستطيعون تحقيق التغيير إلا إذا شعروا بأنه أمر طبيعي ومقبول. والموظفون أيضاً لا يريدون أن يشذوا عن القواعد العامة. وإذا أردت أن يتصرف موظفوك بطريقة مختلفة، عليك أن تضرب لهم مثالاً في هذا التصرف ليحذوا حذوه، كما عليك بوصفك مديرهم، أن تلتزم بالقيم التي تدعو إلى الامتثال إليها جميعها، وتحرص على أن يلتزم بها كبار الموظفين أيضاً.