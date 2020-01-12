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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كودلو: توقيع اتفاق التجارة بيـن واشنطـن وبكيـن الأربعـاء تاريخ النشر: 12/01/2020 استمع قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو لشبكة «فوكس بيزنس»، الجمعة، إن اتفاق المرحلة 1 التجاري الأمريكي الصيني في طريقه لأن يجري توقيعه يوم الأربعاء المقبل.

وقال كودلو في مقابلة، إن ترجمة نص الاتفاق «جرت بشكل جميل. إنها شبه مكتملة» مضيفاً أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الخميس. (رويترز)

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