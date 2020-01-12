شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز رباح: مشاريع قيد التنفيذ فـي المـغـرب بـ 16 مليـار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي بأن حجم مشاريع الطاقة المتجددة قيد التنفيذ في المغرب تقدر قيمتها ب١٦ مليار دولار، مع توقعات أن تبلغ قيمة مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر القادمة حوالي 20 مليار دولار.
وأوضح عزيز أن المغرب تمكن من خفض اعتماده على الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء من ٩٨% إلى ٩١% بفضل مشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن المغرب يملك في الوقت الراهن فائضاً في الكهرباء ويجري تصديره إلى إسبانيا وسيجري التعاون بهذا الشأن مع البرتغال وموريتانيا.
وكشف عن وجود ٤ مشاريع قائمة للطاقة المتجددة في المغرب منها ٣ مشاريع تعتمد على الطاقة الشمسية ومشروع على طاقة الرياح.
وذكر أن المغرب رصد ٩٠ مليون دولار في مجال البحث العلمي المتعلق بالطاقات المتجددة.
وأوضح أن ١٢ دولة عربية وآسيوية وأوروبية تستثمر في مجال الطاقة المتجددة في المغرب.
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