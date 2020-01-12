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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزايد حالات تعثر المؤسسات الصينيـة في سـداد الـديـون
تاريخ النشر: 12/01/2020
فشلت 7 مؤسسات صينية في سداد ديونها خلال العام الماضي، لتتحول طفرة إصدار الديون بالخارج خلال السنوات الأخيرة إلى حالة من التعثر عن سداد مليارات الدولارات، وفقاً لوكالة بلومبيرج.
وقالت الوكالة الجمعة، إن عام 2019 شهد فشل 7 مؤسسات على الأقل في سداد ديونها في سوق الديون الخارجية بالصين والذي تزيد قيمته على 815 مليار دولار.
وتعثر المقترضون في سداد سندات بقيمة 3.6 مليار دولار في العام الماضي، وهو أعلى من 3.3 مليار دولار التي فشل المقترضون في سدادها خلال عام 2018، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة الأمريكية، وبالنسبة للتخلف عن سداد الديون بالداخل في الصين، فبلغ 134 مليار يوان (19 مليار دولار) في العام الماضي.
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