الزيودي: مشاريع متجددة تتجاوز 52 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

قال الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، لدى انطلاق أعمال اجتماع الجمعية العمومية للطاقة المتجددة «آيرينا»: قبل عشر سنوات انطلقت أعمال الدورة الأولى لاجتماعات الجمعية العمومية لوكالة «آيرينا»، لتشكل المنصة الأهم عالمياً في تعزيز التعاون والعمل الدولي وجهود التحول في قطاع الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.

وأضاف الزيودي في كلمته: «بمناسبة الذكرى العاشرة لانعقاد الجمعية، يحق لنا جميعاً أن نفخر بالدور الفاعل الذي حققته الوكالة خلال العقد الماضي».

وذكر أن «آيرينا» شهدت نمواً استثنائياً في عدد الدول الأعضاء الذي ارتفع من 85 إلى 161 دولة، إضافة إلى 22 دولة في مرحلة إجراءات المصادقة، هذا إلى جانب زيادة رقعة تأثير الوكالة العالمي، وكذلك حجم سوق الطاقة المتجددة الذي ساهمت بشكل فاعل في تطويره.

تابع الزيودي: خلال العقد الأخير، تضاعف حجم الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة من 1136 جيجاوات، ليتجاوز 2350 جيجاوات؛ وذلك بحسب تقرير «آيرينا» الإحصائي للعام 2019.

وأفاد أن الفترة نفسها شهدت أحد أهم المحفزات لاتساع قاعدة استخدام حلول الطاقة المتجددة؛ والمتمثلة في انخفاض متوسط الكلفة الإنتاجية العامة لها بنسبة تقارب ال77% بحسب أحدث تقارير الوكالة.

وقال الدكتور الزيودي: إن الانتشار الذي حققته حلول الطاقة المتجددة عالمياً يعد مبشراً، ولكن ما يزال أمام المجتمع الدولي الكثير لتجاوز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لاسيما الجوانب التقنية والتشريعية في العديد من دول العالم، ولعل أهم تلك التحديات يتمثلُ في ضمان تأمين إمدادات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً عالمياً لا يقتصر على نشر الحلول فحسب، وإنما يركز كذلك على تعزيز استدامة تلك الإمدادات.

وأضاف: بالتزامن مع هذه المسيرة الناجحة، وفي إطار التزامنا الطوعي بالعمل؛ من أجل البشرية والمناخ، حققت دولة الإمارات في الفترة نفسها إنجازات ملموسة في مجال الطاقة المتجددة على المستوى المحلي؛ حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية من 10 ميجاوات في 2009، لتتجاوز 1800 ميجاوات حالياً، وبدخول المشاريع الجاري تطويرها حيّز التشغيل الفعلي، ستساهم في إضافة 6500 ميجاوات جديدة بحلول 2030.

وقال الزيودي: خلال عام 2019 فقط، أطلقنا ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية في جزر الباهاما، وبربادوس، وسانت فنسنت وغرينادين؛ وذلك في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار. وأضاف: على صعيد خفض كلفة الإنتاج، كان لدولة الإمارات دور مهم، فخلال الأسابيع القليلة الماضية، سجل طرح مناقصة المرحلة الخامسة من «مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي الكلفة الأقل عالمياً لوحدة الإنتاج، والتي لم تتجاوز 1.7 سنت لكل كيلووات.

ولزيادة القيمة التجارية للتقنيات النظيفة، وضمان تأمين إمدادات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، بادرت العاصمة الإماراتية أبوظبي في عام 2019 إلى إطلاق حل مبتكر تمثل في تأسيس شبكة افتراضية تخدم منظومة توليد الطاقة المتجددة.وذكر أنه تم بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس» الألمانية على إطلاق حل ابتكاري لبناء أول منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك لإنتاج الهيدروجين وتخزينه واستخدامه في إنتاج الطاقة.



1000 % زيادة في إنتاج الطاقة عبر حلول الهيدروجين الأخضر



شارك الدكتور الزيودي خلال فعاليات الدورة العاشرة من اجتماعات الجمعية العمومية ل «آيرينا» في اجتماع «الطاولة المستديرة الوزاري.. خفض الكربون - الهيدروجين الأخضر».

وقال: إن استخدام الهيدروجين الأخضر في انتاج الطاقة وتشغيل وسائل النقل بات واحداً من أحدث وأهم الحلول الابتكارية لخفض معدلات الكربون وزيارة الاعتماد على المصادر النظيفة للطاقة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الإنتاج حالياً إلا أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد زيادة بنسبة تقارب 1000% في إنتاج الطاقة عبر تقنيات وحلول الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الإمارات ضمن استراتيجيتها لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق الاستدامة تبنت حلول الهيدروجين الأخضر في مشروع المنشأة الجديدة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سيمنس وإكسبو 2020، كما اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أول مواصفة للمركبات ووسائل النقل العامل بخلايا الهيدروجين في المنطقة.