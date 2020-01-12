شكرا لقرائتكم خبر عن 14 كتاباً لتحقيق الاستقلال المالي في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مهما كانت أهدافك وخططك المالية لعام 2020، فهناك دائماً كتب مناسبة لذلك الغرض. ويعد التعمق في قراءة كتاب وسيلة مفيدة للتعرف إلى المزيد من الموضوعات المالية التي تهمك، سواء كنت ترغب في التقاعد مبكراً، أو بناء ثروة على المدى الطويل، أو التحدث عن مواضيع الادخار والمال مع عائلتك، أو حتى الحصول على نظرة جديدة عن المال.واخترنا لك في هذا السياق مجموعة من الكتب عن التمويل الشخصي والتي ستفيدك في تحقيق أهدافك المالية للعام الجديد، وهذه القائمة مأخوذة من تقييمات لموقع «بزنس إنسايدر»:



«المليونير المقبل»، من تأليف توماس جيه ستانلي:

درس الخبير المالي توماس جيه ستانلي حياة مجموعة كبيرة من أصحاب الملايين في الولايات المتحدة، ووجد أن هناك 7 عادات مشتركة بينهم، بما في ذلك العيش تحت مستوى إمكاناتهم، ورفض النزعة الاستهلاكية التقليدية للمال. وحصل الكتاب على تقييم من فئة خمس نجوم من قبل 1700 شخص على موقع «أمازون».



«الحمية المالية»، من تأليف تشيلي فاجان ولورين هاج:

هذا كتاب عظيم آخر للمبتدئين مالياً، حيث يضع الأسس لأي شخص يريد معرفة المزيد عن المال والحياة، وهو مناسب جداً للشباب الذين انطلقوا لتوهم في حياتهم المهنية. وينصح المؤلفان الشباب في البدء بالاستثمار والادخار لسن التقاعد في وقت مبكر، فضلاً عن تقديم مجموعة من النصائح حول سداد الديون، ووضع الميزانيات.



«أموالك أو حياتك»، من تأليف فيكي روبن:



إن الوصول إلى الاستقلال المالي هو جوهر كتاب «أموالك أو حياتك»، ويضع لك خطة لتحقيق هذا الهدف. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب طويل نوعاً ما، حيث يقع في 368 صفحة، إلا أنه يقدم المشورة المالية لكل جانب من جوانب الاستقلال المالي، من العقلية التي على الشخص التحلي بها، إلى الخطوات الاستثمارية التي عليه الإقدام عليها.



«إنفق بذكاء، تعش غنياً»، من تأليف ميشيل سينجليتاري:

تتحدث ميشيل سينجليتاري عن حياتها مع جدتها التي ربّتها وهي صغيرة. وتركز في هذا الكتاب على المبادئ الأساسية التي اتبعتها جدتها لإدارة مواردها المالية التي كانت محدودة آنذاك، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

«التقاعد قبل أمي وأبي»، من تأليف روب بيرجر:

بالنسبة إلى أي شخص يفكر في التقاعد مبكراً عبر قاعدة «FIRE» (الاستقلال المالي والتقاعد المبكر)، فهذا الكتاب هو أحد الأساسيات المثالية لتحقيق هذا الهدف. ويركز المؤلف روب بيرجر على المبادئ التي تجعل الاستقلال المالي والتقاعد المبكر من الأمور الممكنة، حتى لو لم يكن التقاعد المبكر مدرجاً في قائمتك.



«المليونير التلقائي»، من تأليف ديفيد باخ:

هذا الكتاب الذي ألّفه الخبير المالي ديفيد باخ، يعلمك مبدأ بسيطاً واحداً، ألا وهو «أتمتة أموالك». ومن الادخار إلى سداد الديون، يفترض هذا الكتاب أن إنشاء نظام تلقائي لإدارة الأموال يمكن أن يساهم في تنمية ثروتك على مدى سنوات عدة، ويضع المؤلف خطة يمكنك اتباعها بسهولة لإحداث تأثير دائم.



«أنت خبير في كسب المال»، من تأليف جن سنسيرو:

تتحدث جن سنسيرو بطريقة مرحة عن المال، وتتطرق إلى العقلية التي يتطلبها الأمر لكسب المال والحفاظ عليه. وما يفتقر إليه الكتاب من ناحية المشورة المالية يعوضه في كلامه الملهم. إنه كتاب مثالي لأي شخص يبحث عن وجهة نظر جديدة عن كسب المال وتعزيز دوافعه.

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«من دون مخاوف مالية»، من تأليف أليكسا فون توبل:

يركز كتاب «من دون مخاوف مالية» على طريقة إعداد الموازنة حسب قاعدة 50/30/20، التي تقسم الأموال إلى نسب مئوية حسب الضروريات والدخل المتاح والادخار للمستقبل.



«احصل على حياة مالية مثالية»، من تأليف بيث كوبلينز:

هذا كتاب آخر يستهدف جيل الألفية والشباب، ويركز على الأساسيات المالية بما فيها كيفية دفع الضرائب واستراتيجيات سداد الديون. وتوفر المؤلفة بيث كوبلينز، أساساً كاملاً لأي شخص يرغب في تأسيس حياة مالية له.



«المرأة والمال»، من تأليف سوزي أورمان:

تقدم سوزي أورمان نصائح صريحة ومفصلة حول المال في كتابها الأخير «النساء والمال»، الذي يركز على كيف يمكن للنساء كسب المال والاستثمار والادخار، كما تقدم نصائح عن التقاعد والزواج وغير ذلك. وهذا الكتاب مناسب جداً للنساء من أعمار 20 عاماً وحتى 60 عاماً.



«المسار السهل لبناء الثروة»، من تأليف جيه إل كولينز:

تأتي مبادئ كتاب «المسار السهل لبناء الثروة: خريطة الطريق نحو الاستقلال المالي والحرية والثراء»، على شكل رسائل كتبها المؤلف لابنته، حيث تحتوي على عدد كبير من النصائح القابلة للتنفيذ حول الاستثمار، وجمع الثروة. ولغة الكتاب سهلة وخفيفة في بعض الفصول، لكن المؤلف لا يخجل من شرح المواضيع الأكثر تعقيداً أيضاً. ويعد هذا الكتاب من أعلى الكتب تصنيفاً في هذه القائمة، حيث حصل على 4.8 نجوم من أكثر من 800 تقييم على موقع «أمازون».



«سأعلّمك كيف تصبح غنياً»، من تأليف راميت سيثي:

يحدد المؤلف والخبير في مجال التمويل الشخصي، راميت سيثي، خطة مدتها 6 أسابيع لتعيش «حياة الثراء»، حسب تعريفك الشخصي لها. ويتحدث كتاب «سأعلّمك كيف تصبح غنياً» عن كيفية استخدام بطاقات الائتمان والاستفادة من برامج المكافآت، وفتح حساب ادخار عالي العوائد، وحتى كيفية أتمتة حساباتك المالية لتوفير النقود شهرياً، من دون بذل أي جهد. وهذا الكتاب سهل القراءة، ونصائحه قابلة للتنفيذ.



«فكّر واصبح غنياً»، من تأليف نابليون هيل:

على الرغم من أن هذا الكتاب يعود لعام 1937، قبل ظهور صناديق التقاعد، وبعد فترة الكساد العظيم مباشرة، لا يزال يقدم نصائح خالدة عن التمويل الشخصي. ويركز نابليون هيل على العقلية الكامنة وراء بناء الثروة، مع وجود فصول تتحدث عن الرغبة والمثابرة، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات وإدارة الأموال. كما يتضمن الكتاب قصصاً عن بعض أغنى أغنياء العالم الذين عاشوا في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين.



«المفلسون من جيل الألفية»، من تأليف إرين لوري:

أصبح هذا الكتاب مفضلاً بين جيل الألفية بسبب لغته البسيطة، وارتباطه بحياتهم. ويمس الكتاب بكل التحديات الفريدة التي يواجهها شباب اليوم، من العيش مع أولياء أمورهم في عشرينات عمرهم، إلى التعامل مع قروض الطلاب، والمشاكل المالية. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد لا يكون مناسباً للقراء الأكبر سناً، إلا أنه يعد نقطة انطلاق رائعة للشباب الذين يرغبون في الحصول على نظرة واسعة عن عالم المال والتمويل، والساعين لشراء منزلهم الأول.